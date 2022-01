In Italia pochi laureati Stem, ma serve cambiare l’approccio per affrontare le sfide future (Di domenica 23 gennaio 2022) La rivoluzione tecnologica, l’inserimento sempre più massivo della robotica nella nostra quotidianità, il predominio dell’informatica, hanno stravolto nel breve volgere di pochi anni le vite di tutti noi. Ci troviamo di fronte ad un nuovo paradigma, che possiede proprie regole ed un linguaggio specifico: padroneggiare le une e l’altro sono oramai esigenze irrinunciabili. Possiamo dire che oggi la frontiera di una piena cittadinanza passa proprio da qui, da queste competenze specifiche: muoversi con cognizione tra gli strumenti e le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, e non essere solo un fruitore passivo di piattaforme e servizi di cui non ha una vera consapevolezza. La rivoluzione tecnologica avanza e servono comprenderne le regole chiave e utilizzare un linguaggio specifico Ma quanto gli Italiani sono davvero pronti a cogliere questa ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 23 gennaio 2022) La rivoluzione tecnologica, l’inserimento sempre più massivo della robotica nella nostra quotidianità, il predominio dell’informatica, hanno stravolto nel breve volgere dianni le vite di tutti noi. Ci troviamo di fronte ad un nuovo paradigma, che possiede proprie regole ed un linguaggio specifico: padroneggiare le une e l’altro sono oramai esigenze irrinunciabili. Possiamo dire che oggi la frontiera di una piena cittadinanza passa proprio da qui, da queste competenze specifiche: muoversi con cognizione tra gli strumenti e le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, e non essere solo un fruitore passivo di piattaforme e servizi di cui non ha una vera consapevolezza. La rivoluzione tecnologica avanza e servono comprenderne le regole chiave e utilizzare un linguaggio specifico Ma quanto glini sono davvero pronti a cogliere questa ...

Advertising

marattin : Finora eravamo pochi (e derisi) a dire che la finzione del bipolarismo è fallita, in Italia. Vediamo se ora, con qu… - CottarelliCPI : Come previsto dal PNRR aumenteranno gli importi e anche i beneficiari delle borse di studio universitarie. In Itali… - Luce_news : In Italia pochi laureati Stem, ma serve cambiare l’approccio per affrontare le sfide future - Nappi95Saretta : RT @tripps42: secondo eurostat in italia ci sono pochi laureati stem e grazie al cazzo è come il fosso delle marianne quando entri non sai… - pesorati : Una delle cose belle in Italia erano le chiacchierate con amici nei locali o bar dopo cena Nella mia città, in Emi… -