Ictus e Alzheimer | così il Covid uccide lentamente il nostro cervello | i risultati dello studio-chioc

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ilnon è soltanto una patologia respiratoria: il virus infatti è in grado di causare danni sistemici all'intero organismo. Si parla anche del long, gli effetti a medio e lungo termine. E tra questi sempre più evidenze mettono in rilievo come vi siano importanti conseguenze neurologiche. All'inizio gli studi facevano evidenziare alcune disfunzioni cognitive specie nei pazienti che avevano sperimentato il ricovero in ospedale. Poi, sono diventate sempre più chiare e frequenti la perdita dell'olfatto, l', infiammazioni cerebrali, encefalopatie, sindromi psichiatriche. Ma non è tutto: alcuni studi ritengono infatti che il contagio-possa innescare lo sviluppo di malattie neurodegenerative comee Parkinson. Unoapparso sul Canadian Journal of ...