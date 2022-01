golf, Molinari in corsa per il titolo (Di domenica 23 gennaio 2022) TERZO GIRO: Francesco Molinari è in corsa per il titolo a 18 buche dal termine dell'American Express Championship. Il nostro portacolori ha confermato il feeling con i percorsi a La Quinta, in ... Leggi su quotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) TERZO GIRO: Francescoè inper ila 18 buche dal termine dell'American Express Championship. Il nostro portacolori ha confermato il feeling con i percorsi a La Quinta, in ...

Advertising

sportface2016 : #Golf | #PgaTour: #Molinari si avvicina alla vetta, è quinto - qnazionale : golf, Molinari in corsa per il titolo - ilpodsport : #AltriSport Golf, Pga Tour: Molinari meglio di Rahm in California. Comanda Cantlay #ilpodsport - CatelliRossella : Pga Tour; Molinari meglio di Rahm in California - ANSA Golf - - infoitsport : Golf, Pga Tour: Molinari c'è, Cantlay vola -