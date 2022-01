Calcio | Serie A Mazzarri ' Buttati via due punti meritatissimi'

(Di domenica 23 gennaio 2022) CAGLIARI - "La partita era ormai vinta, con un rigore a favore contro una squadra in 10. Ma anche in caso di errore dal dischetto, in superiorità numerica, è necessario continuare a giocare. Abbiamo ...

...per commentare il pareggio interno contro la Fiorentina nel lunch match della 23giornata diA.numerica per l'espulsione di Odriozola e aver fallito il colpo del ko con Joao Pedro sudi ...Abbiamo buttato via due punti meritatissimi con unadi leggerezze". Lo ha detto l'allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina. Nonostante l'uomo in ...Il reality dedicato alla vita di Georgina Rodriguez è preceduto da dichiarazioni al veleno di chi conosce molto bene la compagna di Cristiano ...Questa l’analisi di Walter Mazzarri dopo il pareggio casalingo del Cagliari contro la Fiorentina. Ma il tecnico guarda anche il lato positivo: "Sta diventando il Cagliari di Mazzarri, la squadra sta g ...