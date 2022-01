Cagliari - Fiorentina 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights (Di domenica 23 gennaio 2022) In inferiorità numerica per l'espulsione di Odriozola quando mancavano una ventina di minuti al triplice fischio, la Fiorentina è riuscita a pareggiare 1-1 sul campo del Cagliari, cogliendo un punto prezioso per come si era messa... Leggi su europa.today (Di domenica 23 gennaio 2022) In inferiorità numerica per l'espulsione di Odriozola quando mancavano una ventina di minuti al triplice fischio, laè riuscita a pareggiare 1-1 sul campo del, cogliendo un punto prezioso per come si era messa...

Advertising

sportface2016 : +++#Fiorentina: due positivi al #COVID19. #Vlahovic non convocato per #Cagliari+++ #SerieA - IFTVofficial : 8’ Fiorentina miss penalty ? 47’ Cagliari 1-0 Fiorentina ?? 64’ Odriozola red card ?? 68’ Cagliari miss penalty ? 75… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures 2:30 P. M | Cagliari vs Fiorentina 5:00 P. M | Napoli vs Salernitana 5:00 P. M | Spez… - sportface2016 : #SerieA | #CagliariFiorentina 1-1, le dichiarazioni del difensore viola Cristiano #Biraghi - sportal_it : Serie A, la Fiorentina si salva a Cagliari -