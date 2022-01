Anteprima SeaRing | le nostre prime impressioni!

(Di domenica 23 gennaio 2022) Scopriamo insieme, in questadedicata, la prima opera dei ragazzi delTeam, che hanno saputo dar vita ad un mondo magico, ironico e davvero promettente: benvenuti inIl panorama “indipendente” internazionale ha un fascino ormai quantomai indicibile, specialmente nella creazione di perle estremamente interessanti come Death’s Door, Omori o Disco Elysium, solo per citare i più recenti che ci vengono in mente. E sul fronte italiano? Ammettiamo che ultimamente abbiamo fatto fatica a trovare produzioni valide e, dopo la parziale delusione di Remothered: Broken Porcelain, non abbiamo avuto particolari stimoli dal mercato nostrano. Questo almeno, fino alla stesura di questo articolo.è un action-puzzle bidimensionale sviluppato dalTeam, italianissimo gruppo ...

SeaRing: arriva la demo del gioco! Sarà disponibile su Steam. Un Indie 2D di puzzle e azione, sviluppato da una dev team tutta Italiana.