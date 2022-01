Uomini e Donne shock: Isabella Ricci si sposa? Ecco la verità (Di sabato 22 gennaio 2022) Uomini e Donne shock, l’ex-dama Isabella Ricci si sposa davvero? Ecco la verità a riguardo, davvero incredibile. La coppia si sposa? (foto: Instagram).Dopo essersi presa la scena al dating show di Maria De Filippi, Isabella Ricci ha finalmente trovato l’amore fra le braccia di Fabio, un cavaliere venuto esclusivamente in studio per lei. Con semplicità e coinvolgimento, i due si sono innamorati abbandonando il programma ormai qualche mese fa; ma come procede la storia tra i due? Si sposano davvero? Ecco la verità. Uomini e Donne shock, l’ex-dama Isabella ... Leggi su formatonews (Di sabato 22 gennaio 2022), l’ex-damasidavvero?laa riguardo, davvero incredibile. La coppia si? (foto: Instagram).Dopo essersi presa la scena al dating show di Maria De Filippi,ha finalmente trovato l’amore fra le braccia di Fabio, un cavaliere venuto esclusivamente in studio per lei. Con semplicità e coinvolgimento, i due si sono innamorati abbandonando il programma ormai qualche mese fa; ma come procede la storia tra i due? Sino davvero?la, l’ex-dama...

