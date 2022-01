Uomini e Donne, Sabrina Ghio è incinta: l’annuncio! (Di sabato 22 gennaio 2022) Poco fa l’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio ha annunciato tramite i suoi profili social di essere in attesa del suo secondo bebé e lo ha fatto pubblicando un tenero video che ha sorpreso i suoi followers: Quanto amore può contenere un cuore ? Ma soprattutto quanto dolore c’è dietro ad un sorriso? Ecco ad oggi posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime… quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito, la ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora… mi sono persa e poi ritrovata in quel dolore forte, in quei ... Leggi su isaechia (Di sabato 22 gennaio 2022) Poco fa l’ex tronista diha annunciato tramite i suoi profili social di essere in attesa del suo secondo bebé e lo ha fatto pubblicando un tenero video che ha sorpreso i suoi followers: Quanto amore può contenere un cuore ? Ma soprattutto quanto dolore c’è dietro ad un sorriso? Ecco ad oggi posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime… quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito, la ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora… mi sono persa e poi ritrovata in quel dolore forte, in quei ...

