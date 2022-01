Speranza Scappucci, prima direttrice donna alla Scala: 'La musica non è una questione di genere' (Di sabato 22 gennaio 2022) Che una donna diriga l'opera alla Scala nel 2022 non dovrebbe fare notizia. Ma siccome si tratta della prima italiana (terza in assoluto) e della prima donna a dirigere un'opera di repertorio e non ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 22 gennaio 2022) Che unadiriga l'operanel 2022 non dovrebbe fare notizia. Ma siccome si tratta dellaitaliana (terza in assoluto) e dellaa dirigere un'opera di repertorio e non ...

