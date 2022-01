Silvio fa il passo indietro. Niente Colle (Di sabato 22 gennaio 2022) Silvio Berlusconi ha fatto il «passo indietro». Una scelta per certi versi annunciata, e non da oggi. Il leader di Forza Italia ha spiegato di averlo fatto per senso di responsabilità, pur avendo i numeri. Che tutto questo sia vero o no poco conta. Ormai la corsa per il Quirinale è già un passo avanti. In realtà la cosa non sorprende nessuno, né il centrosinistra ma nemmeno il centrodestra. Da giorni Salvini, pur giurando fedeltà a Berlusconi, aveva parlato di un piano B, e forse anche C. Di fatto quanto successo oggi poco cambia. La palla resta sempre nelle mani del centrodestra ma ora la trattativa parte da altri punti di vista e di forza. E con una certezza in più, e pesante. Forza Italia e gli altri partiti della coalizione hanno chiesto compatti che Draghi resti a Palazzo Chigi, togliendo così al centrosinistra ... Leggi su panorama (Di sabato 22 gennaio 2022)Berlusconi ha fatto il «». Una scelta per certi versi annunciata, e non da oggi. Il leader di Forza Italia ha spiegato di averlo fatto per senso di responsabilità, pur avendo i numeri. Che tutto questo sia vero o no poco conta. Ormai la corsa per il Quirinale è già unavanti. In realtà la cosa non sorprende nessuno, né il centrosinistra ma nemmeno il centrodestra. Da giorni Salvini, pur giurando fedeltà a Berlusconi, aveva parlato di un piano B, e forse anche C. Di fatto quanto successo oggi poco cambia. La palla resta sempre nelle mani del centrodestra ma ora la trattativa parte da altri punti di vista e di forza. E con una certezza in più, e pesante. Forza Italia e gli altri partiti della coalizione hanno chiesto compatti che Draghi resti a Palazzo Chigi, togliendo così al centrosinistra ...

