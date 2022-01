Secondo gli ultimi dati Iss i no vax rischiano 40 volte di più di finire in terapia intensiva (Di sabato 22 gennaio 2022) I nuovi dati forniti dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) nel Report che integra il monitoraggio settimanale sul Covid, certificano ancora una volta l’efficacia dei vaccini nel prevenire patologie gravi causate dal Covid -19. Se, infatti, stiamo assistendo a un aumento dei contagi anche tra le persone che hanno ricevuto doppia dose e booster, si segnala una netta differenza tra vaccinati e non nelle ospedalizzazioni. dati Iss, i no vax rischiano 40 volte di più di finire in terapia intensiva Il tasso per le persone ricoverate in terapia intensiva è 31,3 ogni 100mila per i non vaccinati mentre è 0,8 ogni 100mila per vaccinati booster. Per quanto riguarda i decessi, il tasso corrisponde a 52,9 ogni 100mila tra i non vaccinati, mentre ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) I nuoviforniti dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) nel Report che integra il monitoraggio settimanale sul Covid, certificano ancora una volta l’efficacia dei vaccini nel prevenire patologie gravi causate dal Covid -19. Se, infatti, stiamo assistendo a un aumento dei contagi anche tra le persone che hanno ricevuto doppia dose e booster, si segnala una netta differenza tra vaccinati e non nelle ospedalizzazioni.Iss, i no vax40di più diinIl tasso per le persone ricoverate inè 31,3 ogni 100mila per i non vaccinati mentre è 0,8 ogni 100mila per vaccinati booster. Per quanto riguarda i decessi, il tasso corrisponde a 52,9 ogni 100mila tra i non vaccinati, mentre ...

