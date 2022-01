Sampdoria, slitta ancora il rientro di Damsgaard in Italia (Di domenica 23 gennaio 2022) Non è ancora finito il calvario di Mikkel Damsgaard, alle prese con un percorso di recupero personalizzato che dura ormai da ottobre. Come spiega il Secolo XIX, il rientro in Italia del fantasista della Sampdoria slitta di qualche giorno per via di un nuovo fastidio fisico che lo ha costretto a cambiare ulteriormente i piani. Il giocatore è quotidianamente in contatto con i medici del club per pianificare il recupero. Ma la data del ritorno in campo è ancora lontano. Per il danese – in luce negli scorsi Europei – otto presenze in stagione tra campionato e Coppa Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Non èfinito il calvario di Mikkel, alle prese con un percorso di recupero personalizzato che dura ormai da ottobre. Come spiega il Secolo XIX, ilindel fantasista delladi qualche giorno per via di un nuovo fastidio fisico che lo ha costretto a cambiare ulteriormente i piani. Il giocatore è quotidianamente in contatto con i medici del club per pianificare il recupero. Ma la data del ritorno in campo èlontano. Per il danese – in luce negli scorsi Europei – otto presenze in stagione tra campionato e Coppa. SportFace.

