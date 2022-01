Salto con gli sci | Titisee-Neustadt 2022 | Geiger trionfa | quinto Kobayaski Bresadola indietro

(Di sabato 22 gennaio 2022) Torna alla vittoria Karl. Nella tappa di Coppa del Mondo dicon gli sci di, il padrone di casa sbaraglia la concorrenza, in particolare grazie al suo secondo, e ottiene un punteggio di 288.3 che nessuno riesce ad avvicinare. Secondo posto per lo sloveno Anze Lanisek, terzo l’altro tedesco Markus Eisenbichler. Soltanto, invece, il formidabile giapponese Ryoyu Kobayashi, staccato di diciotto punti. Presente l’italiano Giovanni, che però non salta bene, non accede alla seconda manche e ottiene solamente la quarantanovesima posizione sui cinquanta partecipanti totali. SportFace.

