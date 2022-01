Raffaello | marmi grottesche vita

(Di domenica 23 gennaio 2022) La prima e più umana reazione che provocò la morte diSanzio il 6 aprile 1520 fu lo sbigottimento. Non si riusciva a credere che il pittore fosse scomparso. «Io son sano», scriveva Baldassarre Castiglione alla madre il 20 luglio, «ma non mi pare essere a Roma, perché non vi è più, el mio poveretto Raphaello». Amici da tempo, come testimoniano sia il ritratto del letterato – eseguito dal Sanzio verso la fine del 1513 e oggi al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Affreschi, stucchi realizzati dallo stesso Giovanni da Udine, cornici in rilievo e finti marmi, ... Nel 1514 entrò nella bottega di Raffaello, a Roma, dove venne considerato uno degli allievi più bravi ...