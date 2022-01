Quirinale | La Russa | “Non ci è piaciuto inciso Berlusconi su avanti fino al 2023 con Draghi”

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia ”non ha espresso nessun giudizio” su Mario’, tantomeno ha posto dei veti. Lo assicura all’Adnkronos Ignazio Lasmentendo alcune ricostruzioni stampa sul vertice di centrodestra. In particolare, il vicepresidente del Senato spiega che il suo partito non ha mai auspicato che la legislatura arrivi a scadenza naturale, tant’è che pur apprezzando il “gesto di responsabilità” di Silvioche ha rinunciato all Colle, non èinvece il passaggio della nota del Cav dove il leader azzurro si augura cheresti a palazzo Chigial. ”Il vertice -spiega La- è iniziato con la lettura di un comunicato già predisposto nel qualeannunciava il ritiro. Abbiamo ...

No a Mario Draghi al. È la posizione espressa anche da Fratelli d'Italia con Ignazio Ladurante il vertice del centrodestra. 'La cosa più importante è l'unita della coalizione, noi abbiamo fatto un gesto ...'Noi non vogliamo Draghi al', ha detto Ignazio La, intervenendo al vertice di centrodestra, dopo l'annuncio del forfait di Berlusconi. Comunque il no a Draghi è un macigno. E avvicina ...Più del voto poté il veto. Dalla stanza Zoom in cui si è assembrato il vertice del centrodestra saettano due notizie che riazzerano il gioco per il Quirinale. Silvio Berlusconi fa un passo indietro. M ...L'editoriale di Napoletano: tutto il Paese può consentirsi meno che di non avere più Mario Draghi né al Quirinale né a Palazzo Chigi ...