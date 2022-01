Ounas Napoli, mercoledì i controlli per capire l’entità del problema (Di sabato 22 gennaio 2022) Adam Ounas sta rientrando dopo la Coppa d’Africa e mercoledì dovrebbe essere in Italia per fare accertamenti visti i presunti problemi cardiaci mercoledì Adam Ounas dovrebbe essere in Italia, dopo il rientro dalla Coppa d’Africa e inizierà a fare i controlli per il presunto problema cardiaco. Era stato lo stesso allenatore della Nazionale ad avvisare dello stato di salute dell’esterno del Napoli, così ora la società farà fare al ragazzo tutti gli accertamenti possibili per capirne l’effettiva entità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Adamsta rientrando dopo la Coppa d’Africa edovrebbe essere in Italia per fare accertamenti visti i presunti problemi cardiaciAdamdovrebbe essere in Italia, dopo il rientro dalla Coppa d’Africa e inizierà a fare iper il presuntocardiaco. Era stato lo stesso allenatore della Nazionale ad avvisare dello stato di salute dell’esterno del, così ora la società farà fare al ragazzo tutti gli accertamenti possibili per capirne l’effettiva entità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : Problema cardiaco per Ounas, il commissario tecnico dell’Algeria spiega: “E’ risultata un’anomalia al cuore dopo il… - claudioruss : #Ounas aveva contratto il Covid e gli esami effettuati hanno evidenziato anomalie a livello cardiaco che andranno a… - Gazzetta_it : Il c.t. dell'Algeria: 'Dopo il Covid anomalie al cuore per Ounas' #Napoli - Salvato27591666 : RT @AlfioKrancic: Napoli in ansia per Ounas, il commissario tecnico dell’Algeria: “Anomalia al cuore” - CalcioNews24 : #Ounas previsti accertamenti nei prossimi giorni ?? -