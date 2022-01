New York violenta, ucciso un agente e un altro ferito (Di sabato 22 gennaio 2022) Notte di sangue ad Harlem, a New York dove, in quella che è stata definita un'imboscata dagli investigatori, un poliziotto di 22 anni è rimasto ucciso e un secondo è rimasto gravemente ferito. E' il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Notte di sangue ad Harlem, a Newdove, in quella che è stata definita un'imboscata dagli investigatori, un poliziotto di 22 anni è rimastoe un secondo è rimasto gravemente. E' il ...

New York violenta, ucciso un agente e un altro ferito - Ultima Ora

