LIVE Sinner-Daniel, Australian Open 2022 in DIRETTA: Bautista Agut e Fritz al quinto set, dopo l’azzurro (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.39: Fritz è in vantaggio 3-1 nel quinto set contro Bautista Agut. A seguire scenderà in campo Sinner contro Daniel . 07.19: Si va al quinto set nella sfida tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l’americano Taylor Fritz. Quest’ultimo ha vinto la quarta frazione 6-4 e dunque si deciderà tutto nell’ultimo parziale. Si dovrà attendere quindi prima di vedere in campo Sinner contro Daniel. 06.42: Vi aggiorniamo nuovamente sul match tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l’americano Taylor Fritz: l’iberico guida ora sul punteggio di 0-6 6-3 6-3. 05.55 Il match ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.39:è in vantaggio 3-1 nelset contro. A seguire scenderà in campocontro. 07.19: Si va alset nella sfida tra lo spagnolo Robertoe l’americano Taylor. Quest’ultimo ha vinto la quarta frazione 6-4 e dunque si deciderà tutto nell’ultimo parziale. Si dovrà attendere quindi prima di vedere in campocontro. 06.42: Vi aggiorniamo nuovamente sul match tra lo spagnolo Robertoe l’americano Taylor: l’iberico guida ora sul punteggio di 0-6 6-3 6-3. 05.55 Il match ...

