Inzaghi: «Il terreno di San Siro è un problema, non si può giocare» (Di sabato 22 gennaio 2022) L‘Inter ha battuto il Venezia 2-1 con un gol di Dzeko al 90esimo. A fine partita l’allenatore Simone Inzaghi ha criticato lo stato del terreno di gioco: “Non è una scusa ma obiettivamente non si riesce a giocare. Il campo di San Siro è un problema. Sta diventando ingiocabile sia per noi che per il Milan. La società si sta attrezzando e si deve trovare un rimedio. Così non è possibile giocare. Sono ormai venti giorni che è in condizioni impossibili. Adesso è proprio irregolare, duro e secco. Non è mai stato così”. Della partita ha detto: “Sono stati decisivi i cambi, in quel momento avevamo bisogno di spinta. Ora ci riposeremo quattro giorni poi da mercoledì ricominceremo ad allenarci. Ci aspetta un tour de force importante”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) L‘Inter ha battuto il Venezia 2-1 con un gol di Dzeko al 90esimo. A fine partita l’allenatore Simoneha criticato lo stato deldi gioco: “Non è una scusa ma obiettivamente non si riesce a. Il campo di Sanè un. Sta diventando ingiocabile sia per noi che per il Milan. La società si sta attrezzando e si deve trovare un rimedio. Così non è possibile. Sono ormai venti giorni che è in condizioni impossibili. Adesso è proprio irregolare, duro e secco. Non è mai stato così”. Della partita ha detto: “Sono stati decisivi i cambi, in quel momento avevamo bisogno di spinta. Ora ci riposeremo quattro giorni poi da mercoledì ricominceremo ad allenarci. Ci aspetta un tour de force importante”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Inzaghi: «Il terreno di San Siro è un problema, non si può giocare» A Dazn: «È ingiocabile sia per noi sia per il… - eaglesinthewind : Secondo limone ?? Inzaghi, il non gioco dell’Inter non dipende dalla bravura del Venezia ma dalle condizioni del ter… - ArmandaGelsomin : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Il campo? Purtroppo sia noi che il Milan abbiamo questa problematica ormai da un mese e mezzo. Speriamo si possa… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Il campo? Purtroppo sia noi che il Milan abbiamo questa problematica ormai da un mese e mezzo. Speriamo si possa… - ferraiolia : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Il campo? Purtroppo sia noi che il Milan abbiamo questa problematica ormai da un mese e mezzo. Speriamo si possa… -