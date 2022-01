Hit Parade: il rap si prende la scena e Noyz Narcos vola in vetta (Di sabato 22 gennaio 2022) Noyz Narcos ha spodestato dal podio anche X2 di Sick Luke ed è arrivato in testa alla classifica Fimi/Gfk dell’ultima settimana con il suo nuovo album, Virus. Un disco arrivato dopo un periodo di riflessione e pausa discografica, che riassume a pieno la sua carriera. Il nuovo progetto di Noyz Narcos elabora, infatti, attraverso la tracklist in cui si snoda l’album passato, presente e futuro della carriera del cantante. Dal rap diretto e spietato, che torna sulle tracce del TruceKlan, fino a canzoni più sentimentali e melodiche. Il nuovo disco vanta anche importanti collaborazioni internazionali, che evidenziano la nuova influenza musicale, soprattutto nello stile, del rapper romano. Virus è anche tra i primi posti della classifica mondiale di Spotify degli album più acquistati e ascoltati al ... Leggi su velvetmag (Di sabato 22 gennaio 2022)ha spodestato dal podio anche X2 di Sick Luke ed è arrivato in testa alla classifica Fimi/Gfk dell’ultima settimana con il suo nuovo album, Virus. Un disco arrivato dopo un periodo di riflessione e pausa discografica, che riassume a pieno la sua carriera. Il nuovo progetto dielabora, infatti, attraverso la tracklist in cui si snoda l’album passato, presente e futuro della carriera del cantante. Dal rap diretto e spietato, che torna sulle tracce del TruceKlan, fino a canzoni più sentimentali e melodiche. Il nuovo disco vanta anche importanti collaborazioni internazionali, che evidenziano la nuova influenza musicale, soprattutto nello stile, del rapper romano. Virus è anche tra i primi posti della classifica mondiale di Spotify degli album più acquistati e ascoltati al ...

Advertising

aleph_con_zero : Attualmente, sul podio della hit parade troviamo: 1) Su ali d’aquila; 2) Una notte di sudore (mi raccomando il… - rockolpoprock : La Hit Parade italiana di 55 anni fa - Fausto77969754 : @AlbertHofman72 Questa è nell'hit parade della fuffa da almeno 20 anni. Naturalmente viene dal sottobosco complotti… - ricgazza : Per chi, come me, ha amato molto Meat Loaf che è scomparso oggi, suggerisco l'ascolto di questo podcast in due punt… - MrEfis79 : Silvione, again in hit parade. #Quirinale #NoQuiriSilvio (L'Italia torna l'animatrice del villaggio globale. Perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Hit Parade Hit Parade, balza in testa Noyz Narcos con Virus Al settimo posto debutta Universo, primo album di Mara Sattei interamente prodotto da suo fratello Tha Supreme e contenente una hit cantata con Giorgia. In discesa all'ottava posizione Marco Mengoni ...

Amore al capolinea? Facciamo attenzione a questi segnali La prima, naturalmente, deve essere: a che punto della nostra hit parade è lui per noi? I litigi - Smettere completamente di litigare è negativo quanto litigare troppo. Una lite sana, volta al ...

Hit Parade, balza in testa Noyz Narcos con Virus - Ultima Ora Agenzia ANSA Hit Parade, balza in testa Noyz Narcos con Virus Balza in testa alla classifica Fimi/Gfk degli album e dei vinili più venduti il nuovo disco del rapper romano Noyz Narcos "Virus", già anticipato dal docu-film Dope Boys Alphabet (in chiaro su Livenow ...

Wanda Fisher, l'artista musicale e la sua grande verve artistica Wanda Fisher ha iniziato a 16 anni la sua attività artistica in Italia, subito dopo essersi trasferita dagli Stati Uniti con un diploma di canto e solfeggio ottenuto al conservatorio di Santa Cecilia.

Al settimo posto debutta Universo, primo album di Mara Sattei interamente prodotto da suo fratello Tha Supreme e contenente unacantata con Giorgia. In discesa all'ottava posizione Marco Mengoni ...La prima, naturalmente, deve essere: a che punto della nostraè lui per noi? I litigi - Smettere completamente di litigare è negativo quanto litigare troppo. Una lite sana, volta al ...Balza in testa alla classifica Fimi/Gfk degli album e dei vinili più venduti il nuovo disco del rapper romano Noyz Narcos "Virus", già anticipato dal docu-film Dope Boys Alphabet (in chiaro su Livenow ...Wanda Fisher ha iniziato a 16 anni la sua attività artistica in Italia, subito dopo essersi trasferita dagli Stati Uniti con un diploma di canto e solfeggio ottenuto al conservatorio di Santa Cecilia.