Goggia ‘regna' sulla velocità e vince anche a Cortina

Leggi su agi

(Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Tra ‘Regine' s'intendono. ‘Regina Sofia'd'Ampezzo, ‘Regina delle Dolomiti'. Prima rischia, poi sbaglia ma alla fine trionfa. Sofiasi conferma su qualsiasi tracciato la numero uno al mondo della discesa libera. Solo una dimostrazione di quanto accadde il 21 febbraio 2018 sulle nevi di Jeongseon in Corea del Sud quando salì sull'Olimpondo la discesa olimpica dei Giochi di PyeongChang. Il titolo a cinque cerchi la fuoriclasse azzurra lo metterà in palio il prossimo 15 febbraio sulle nevi cinesi quando in Italia sarà notte fonda (le ore 4). Oggi sulle nevi ampezzane, le stesse che lo scorso febbraio ospitarono i Mondiali ai qualiera stata solo spettatrice perché infortunatasi alla gamba solo una settimana prima dall'inizio delle kermesse, ‘Sofi' ha dato ...