GF Vip 6 | chi è il più votato di lunedì 24 gennaio secondo i sondaggi

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il televoto della puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda24ha per protagonisti Kabir Bedi, Federica Calemme e Soleil Sorge. Il pubblico da casa deve scegliere chi salvare: il piùda una parte guadagnerà l’immunità dalle prossime nomination, dall’altra dovrà decidere chi mandare direttamente al televoto di venerdì. Di seguito i risultati deiper il televoto del 24: ecco chi è il preferito del pubblico e chi invece è il meno amato. Grande Fratello Vip 6, il piùdel televoto del 24: i risultato deiI duedi riferimento, quelli cioè pubblicati su Forumfree e RealityHouse, vedono in testa Soleil Sorge. L’italo-influencer gode di un discreto vantaggio su Kabir ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip chi

Manuel Bortuzzo lascia GfManuel Bortuzzo ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello. ... Sei aria perfatica a respirare, sei lo spiraglio di luce perlo cerca nel buio, sei la vita ...Aldo Montano ha risposto all'accusa in maniera molto decisa: 'Mati ha provocato? Ti sei alzato di tua spontanea volontà. Sei un ometto, sei ridicolo'. Leggi anche - >>> GF, "Manila è la tua ...Ascolti tv 21 gennaio 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...Un aereo vola sulla casa del Gf Vip per Soleil e Alex e Delia non regge il colpo e molla il marito in diretta. Stasera si torna a parlare di quanto successo nei giorni scorsi all'interno del ...