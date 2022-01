“Fatto in casa per voi”: baked potatoes di Benedetta Rossi (Di sabato 22 gennaio 2022) Nella terza puntata della sesta stagione della serie di Food Network Fatto in casa per voi, dedicata alle ricette di ispirazione americana, Benedetta Rossi, celebre youtuber (il suo canale è il seguitissimo Fatto in casa da Benedetta), ha rivelato la ‘sua‘ ricetta delle baked potatoes. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 4 patate dolci (quelle dalla polpa arancione), 200 g pancetta a dadini, prezzemolo, 20 g burro, 2 cucchiai di farina, 250 ml latte, formaggio cheddar a fette Procedimento Avvolgiamo le patate dolci (ma vanno bene anche le patate comuni), intere e con la buccia, nella carta d’alluminio, quindi le disponiamo su una teglia e cuociamo in forno caldo a 200° per 1 ora e mezza. Nel ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 22 gennaio 2022) Nella terza puntata della sesta stagione della serie di Food Networkinper voi, dedicata alle ricette di ispirazione americana,, celebre youtuber (il suo canale è il seguitissimoinda), ha rivelato la ‘sua‘ ricetta delle. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 4 patate dolci (quelle dalla polpa arancione), 200 g pancetta a dadini, prezzemolo, 20 g burro, 2 cucchiai di farina, 250 ml latte, formaggio cheddar a fette Procedimento Avvolgiamo le patate dolci (ma vanno bene anche le patate comuni), intere e con la buccia, nella carta d’alluminio, quindi le disponiamo su una teglia e cuociamo in forno caldo a 200° per 1 ora e mezza. Nel ...

