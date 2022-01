E’ morto Gianni Di Marzio | fu il primo a ‘segnalare’ Diego Armando Maradona

(Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai“. E’ l’addio social di Gianluca Di, noto giornalista e figlio di, deceduto durante la notte. Napoletano, da allenatore fu l’artefice del Catanzaro in serie A. Nel 1977 diventò l’allenatore del Napoli, arrivando fino alla finale di Coppa Italia. Scoprì il giovanissimoe lo segnalò al presidente Corrado Ferlaino ma l’operazione fu rinviata per problemi burocratici dovuti alla chiusura delle frontiere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

GoalItalia : Si è spento Gianni Di Marzio: l'ex allenatore e dirigente aveva 82 anni ???? - Gazzetta_it : Morto Gianni Di Marzio: scoprì Maradona, allenò Napoli e Catanzaro - fanpage : Ultim'ora A dare la triste notizia è stato il figlio, Gianluca, con un tweet bellissimo dedicato al padre. Addio a… - RTAlive1 : Lutto nel mondo del calcio, è morto Gianni Di Marzio - NapoliCM : ???? È morto Gianni di Marzio, lutto a Napoli: Gianluca in lacrime, l'annuncio ??? -

Ultime Notizie dalla rete : morto Gianni

All'età di 82 anni si è spentoDi Marzio, ex tecnico e dirigente: ad annunciarlo è stato il figlio Gianluca. Il calcio italiano è in lutto e piange la scomparsa diDi Marzio, ex allenatore e dirigente oltre che opinionista televisivo: a darne l'annuncio è stato il figlio Gianluca con un toccante post su Twitter. Il post su Twitter "E adesso potrai ...Addio aDi Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. L'annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky. Di Marzio, 82 anni, aveva avuto un'ottima ...Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente, deceduto all'età di 82 anni. A darne l'annuncio il figlio Gianluca, giornalista di Sky Sport, su Twitter ...Aveva scoperto grandi talenti come Maradona e Cristiano Ronaldo, sempre disponibile quando gli si chiedeva un parere Un gravissimo lutto per il mondo del calcio: è scomparso nella notte, a 82 anni, Gi ...