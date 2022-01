Draghi come Conte: ci richiude a suon di Dpcm e Faq (Di sabato 22 gennaio 2022) Zuppa di Porro. L’unica cosa che unisce oggi i quotidiani sulla corsa al Colle è che oggi c’è un vertice di cdx, dove il cav potrebbe mollare. Vedremo. Il vero problema per Verderami e non solo è che la politica come fa ad accettare un tecnico al quirinale e un tecnico a Palazzo chigi? Tutto il mondo apre e noi chiudiamo. Il Corsera dedica una paginetta alle nuove chisure via Dpcm interpretato dalle faq e non si scomodata in una ventina di righe a ricordare che pensionati non posso prendere pensione senza lasciapassare. Bankitalia dice che cresceremo meno del previsto e che l’inflazione rischia di uccidere la ripresa ma nessuna se la fila, Ristori e bolette, quattro lire. Inchiesta Grillo, la Verità c’è, ma gli altri no #rassegnastampa22gennaio L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 22 gennaio 2022) Zuppa di Porro. L’unica cosa che unisce oggi i quotidiani sulla corsa al Colle è che oggi c’è un vertice di cdx, dove il cav potrebbe mollare. Vedremo. Il vero problema per Verderami e non solo è che la politicafa ad accettare un tecnico al quirinale e un tecnico a Palazzo chigi? Tutto il mondo apre e noi chiudiamo. Il Corsera dedica una paginetta alle nuove chisure viainterpretato dalle faq e non si scomodata in una ventina di righe a ricordare che pensionati non posso prendere pensione senza lasciapassare. Bankitalia dice che cresceremo meno del previsto e che l’inflazione rischia di uccidere la ripresa ma nessuna se la fila, Ristori e bolette, quattro lire. Inchiesta Grillo, la Verità c’è, ma gli altri no #rassegnastampa22gennaio L'articolo proviene da Nicola Porro.

