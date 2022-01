Draghi al Quirinale whatever it takes | no grazie

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 gennaio 2022) Mariosarebbe un super Presidente della Repubblica, autorevole, stimato, serio. Il meglio che l’Italia può offrire a sé stessa e al mondo intero. Certo, qui lo preferiamo infinitamente in un ruolo esecutivo e urgente, oltre che necessario, insomma da capo del governo che ha salvato il paese dalla crisi pandemica nel 2021, ma che non ha finito il lavoro di ricostruzione nazionale e deve ancora impegnarsi affinché il paese non sprechi gli investimenti europei che peraltro rischierebbero seriamente di non arrivare più se a Palazzo Chigi ci fosse qualcun altro tipo il suo predecessore. Infine, lo preferiamo saldo al suo posto a Palazzo Chigi anche per poter contare sulla possibilità che continui a guidare il governo prossimo in uno scenario post elettorale proporzionalista e anti bipopulista. Ma evidentemente lui,, e i suoi cattivi ...