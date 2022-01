Demiral: «Avere Gasperini per me è una grande opportunità. Questo gioco mi piace» (Di domenica 23 gennaio 2022) . Parla il difensore dell’Atalanta Merih Demiral ha parlato a DAZN nel post-partita della gara tra Lazio e Atalanta. Le sue dichiarazioni: GARA: «Mi piace anticipare l’avversario, oggi la squadra ha giocato molto bene. Siamo molto felici». GIOVANI: «I giovani hanno fatto molto bene, in allenamento diamo sempre il 100%. Tutti i giocatori sono sul pezzo, è la nostra mentalità». Gasperini: «Il lavoro con Gasperini per me è una grande opportunità perchè mi piace tantissimo giocare uomo contro uomo. Mi piace Questo modo di giocare in tutte le partite». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) . Parla il difensore dell’Atalanta Merihha parlato a DAZN nel post-partita della gara tra Lazio e Atalanta. Le sue dichiarazioni: GARA: «Mianticipare l’avversario, oggi la squadra ha giocato molto bene. Siamo molto felici». GIOVANI: «I giovani hanno fatto molto bene, in allenamento diamo sempre il 100%. Tutti i giocatori sono sul pezzo, è la nostra mentalità».: «Il lavoro conper me è unaperchè mitantissimo giocare uomo contro uomo. Mimodo di giocare in tutte le partite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

