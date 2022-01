CHE TEMPO CHE FA: ENRICO LETTA, MARA VENIER E GIUSEPPE TORNATORE TRA GLI OSPITI DI FAZIO (Di sabato 22 gennaio 2022) Nuovo appuntamento, domenica 23 gennaio dalle 20 su Rai3, con Che TEMPO Che Fa di Fabio FAZIO e la presenza fissa di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. OSPITI della puntata il segretario del PD ENRICO LETTA, Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute e autore del libro “Pandemonio. Quello che è successo, quello che non dovrà più succedere”, il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni. FAZIO accoglie Lidia Maksymowicz, testimone dell’Olocausto, nelle librerie con l’autobiografia “La bambina che non sapeva odiare” scritta assieme a Paolo Rodari, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, la giornalista Annalisa ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 22 gennaio 2022) Nuovo appuntamento, domenica 23 gennaio dalle 20 su Rai3, con CheChe Fa di Fabioe la presenza fissa di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.della puntata il segretario del PD, Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute e autore del libro “Pandemonio. Quello che è successo, quello che non dovrà più succedere”, il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.accoglie Lidia Maksymowicz, testimone dell’Olocausto, nelle librerie con l’autobiografia “La bambina che non sapeva odiare” scritta assieme a Paolo Rodari, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, la giornalista Annalisa ...

