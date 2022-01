Cassano tuona: "Conte andrà al Milan nel caso in cui Pioli non dovesse vincere lo Scudetto" (Di sabato 22 gennaio 2022) Conte al Milan. Una notizia bomba, che ad oggi sembra utopia se consideriamo l'ottimo rendimento di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, ma c'è chi è pronto a scommettere sul ritorno di Conte in... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 22 gennaio 2022)al. Una notizia bomba, che ad oggi sembra utopia se consideriamo l'ottimo rendimento di Stefanosulla panchina rossonera, ma c'è chi è pronto a scommettere sul ritorno diin...

Advertising

Pall_Gonfiato : Cassano tuona: 'Conte andrà al Milan nel caso in cui Pioli non dovesse vincere lo Scudetto' - Pall_Gonfiato : Cassano tuona: 'Dybala all'Inter? Sarebbe un grosso errore. Soffre di discontinuità' - Pall_Gonfiato : Bobo Tv, Cassano tuona: 'Ad oggi il Napoli ha più qualità del Milan. Lotterà per lo Scudetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano tuona Vieri tuona: 'Mertens in scadenza? De Laurentiis è scarso, non capisce niente' AreaNapoli.it Vieri tuona: "Mertens in scadenza? De Laurentiis è scarso, non capisce niente" Nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv l'ex calciatore Christian Vieri commenta la situazione contrattuale di Mertens con parole dure su De Laurentiis.

Nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv l'ex calciatore Christian Vieri commenta la situazione contrattuale di Mertens con parole dure su De Laurentiis.