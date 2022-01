Basket | Ettore Messina | “Vittoria importante a Mosca Vogliamo tornare nei playoff”

Leggi su oasport

(Di sabato 22 gennaio 2022) A metà fra il rientro vittorioso dae la notizia del rinvio della partita di Serie A contro Treviso. E’ un’Olimpia Milano che si “gode” un fine settimana di libertà quella che è tornata dalla Russia. Attenzione però, perché il rinvio del match coi veneti comporterà più avanti uno “stress” in più in un calendario che, se l’Olimpia dovesse riuscire a centrare idi Eurolega, sarebbe davvero densissimo, come fatto capire daieri con le sue parole, al termine del match vinto 67-57 nella tana del CSKA. “E’ unae voglio complimentarmi con i ragazzi per come erano estremamente concentrati e determinati a vincere qui. Tutte e due le squadre non avevano giocatori importanti, noi Shields, Mitogloua, Datome, Grant, loro Hackett, Clyburn, quindi ...