Australian Open, Matteo Berrettini favorito dai bookmakers contro Carreno Busta. Le quote per le scommesse (Di sabato 22 gennaio 2022) Matteo Berrettini si sta preparando per affrontare Pablo Carreno Busta negli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Il tennista italiano, reduce dalla spettacolare vittoria al super tie-break contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, si troverà di fronte un nuovo ostacolo iberico sul cemento outdoor di Melbourne. Il romano ha tutte le carte in regola per avere la meglio contro il suo avversario e proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione, ma chiaramente non dovrà sottovalutare un rivale ostico e rognoso. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, nonostante la lunga permanenza nel massimo circuito. Il numero 7 al mondo incrocerà la racchetta col numero 21 del ranking ATP, in palio l’accesso ai quarti di finale ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022)si sta preparando per affrontare Pablonegli ottavi di finale degli2022. Il tennista italiano, reduce dalla spettacolare vittoria al super tie-breaklo spagnolo Carlos Alcaraz, si troverà di fronte un nuovo ostacolo iberico sul cemento outdoor di Melbourne. Il romano ha tutte le carte in regola per avere la meglioil suo avversario e proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione, ma chiaramente non dovrà sottovalutare un rivale ostico e rognoso. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, nonostante la lunga permanenza nel massimo circuito. Il numero 7 al mondo incrocerà la racchetta col numero 21 del ranking ATP, in palio l’accesso ai quarti di finale ...

Advertising

ItaliaTeam_it : BERRETTINI! ?? Che partita contro Carlos Alcaraz, Matteo batte lo spagnolo al quinto set e approda agli ottavi degl… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA AGLI OTTAVI Battuto in 5 set Alcaraz (6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6)… - Eurosport_IT : ?? BOOM ?? 'Jannik Sinner sta cercando un supercoach, John McEnroe, potresti essere tu?' McEnroe: '??' ?… - zazoomblog : LIVE Sinner-Daniel 6-4 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro porta a casa il primo set - #Sinner-Daniel… - paoloangeloRF : Australian Open, Giorgi: “Contenta di come ho iniziato l’anno· Credo molto in me stessa” -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open 2022, Carreno Busta: 'Match con Berrettini? Chiederò consiglio ad Alcaraz' Il prossimo avversario di Matteo Berrettini agli Australian Open 2022 sarà Pablo Carreno Busta . In palio un posto nei quarti di finale, che nessuno dei due ha mai raggiunto in carriera. Lo spagnolo ha dunque parlato alla vigilia del match: ' Non ho ...

LIVE - Sinner - Daniel 6 - 4, 1 - 5 terzo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA Il live e la diretta testuale del match tra Jannik Sinner e Taro Daniel , valevole per il terzo turno degli Australian Open 2022 . L'azzurro e il nipponico si contenderanno un posto agli ottavi di finale del torneo Slam sul cemento outdoor australiano; il tennista di San Candido è favorito per talento e ...

Australian Open, i risultati di oggi: Medvedev e Tsitsipas agli ottavi Sky Sport Australian Open: volano Medvedev e Tsitsipas, ottavi conquistati MELBOURNE (AUSTRALIA) - Daniil Medvedev si sbarazza in tre set dell'olandese Botic Van De Zandschulp (6-4 6-4 6-2) e accede agli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Acced ...

Australian Open, va alla grande la reunion di Fognini e Bolelli: battuti Dodig e Melo Tornati insieme per lo Slam vinto nel 2015, gli azzurri battono le tds N.9. Agli ottavi trovano Jamie Murray e Bruno Soares ...

Il prossimo avversario di Matteo Berrettini agli2022 sarà Pablo Carreno Busta . In palio un posto nei quarti di finale, che nessuno dei due ha mai raggiunto in carriera. Lo spagnolo ha dunque parlato alla vigilia del match: ' Non ho ...Il live e la diretta testuale del match tra Jannik Sinner e Taro Daniel , valevole per il terzo turno degli2022 . L'azzurro e il nipponico si contenderanno un posto agli ottavi di finale del torneo Slam sul cemento outdoor australiano; il tennista di San Candido è favorito per talento e ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Daniil Medvedev si sbarazza in tre set dell'olandese Botic Van De Zandschulp (6-4 6-4 6-2) e accede agli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Acced ...Tornati insieme per lo Slam vinto nel 2015, gli azzurri battono le tds N.9. Agli ottavi trovano Jamie Murray e Bruno Soares ...