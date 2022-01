Australian Open 2022: Medvedev sul velluto, Fritz trionfa in cinque set (Di sabato 22 gennaio 2022) Inizia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale anche nella parte bassa del tabellone maschile degli Australian Open 2022. Sul velluto Daniil Medvedev, che supera agevolmente Botic Van de Zandschulp e prosegue la sua corsa. Il russo si è imposto per 6-4 6-4 6-2 in meno di due ore di gioco, senza cedere mai il servizio e conquistando oltre l’80% dei punti con la prima in campo. Il suo prossimo avversario sarà il vincente del match O’Connell-Cressy. A staccare il pass per gli ottavi anche Taylor Fritz, che ha sorpresa ha sconfitto Roberto Bautista Agut. I due hanno dato vita ad un gran match, andato avanti per cinque set e terminato con lo score di 6-0 3-6 3-6 6-4 6-3. A prevalere è stato il tennista a stelle e strisce, bravo a contro-rimontare il suo avversario, ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Inizia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale anche nella parte bassa del tabellone maschile degli. SulDaniil, che supera agevolmente Botic Van de Zandschulp e prosegue la sua corsa. Il russo si è imposto per 6-4 6-4 6-2 in meno di due ore di gioco, senza cedere mai il servizio e conquistando oltre l’80% dei punti con la prima in campo. Il suo prossimo avversario sarà il vincente del match O’Connell-Cressy. A staccare il pass per gli ottavi anche Taylor, che ha sorpresa ha sconfitto Roberto Bautista Agut. I due hanno dato vita ad un gran match, andato avanti perset e terminato con lo score di 6-0 3-6 3-6 6-4 6-3. A prevalere è stato il tennista a stelle e strisce, bravo a contro-rimontare il suo avversario, ...

