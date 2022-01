Australian Open 2022: colpaccio di Cilic, sconfitto in quattro set Rublev (Di sabato 22 gennaio 2022) Si chiude con una sorpresa la sesta giornata degli Australian Open 2022. Nell’ultimo match del giorno, Marin Cilic ha infatti sconfitto il più quotato Andrey Rublev con il punteggio di 7-5 7-6(3) 3-6 6-3. Il croato ha impiegato poco più di due ore e mezza per avere la meglio del suo avversario e staccare il pass per gli ottavi di finale, dove se la vedrà con Felix Auger-Aliassime. Un risultato davvero sorprendente, sia per i pronostici della vigilia (che vedevano ampiamente favorito il russo), sia per i precedenti (4-1 in favore di Rublev, che aveva subito l’unica sconfitta quando non aveva nemmeno 18 anni). A prevalere è stato invece l’ex campione degli Us Open, il quale ha scagliato ben 24 aces ed ha conquistato l’85% dei punti quando ha messo in ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Si chiude con una sorpresa la sesta giornata degli. Nell’ultimo match del giorno, Marinha infattiil più quotato Andreycon il punteggio di 7-5 7-6(3) 3-6 6-3. Il croato ha impiegato poco più di due ore e mezza per avere la meglio del suo avversario e staccare il pass per gli ottavi di finale, dove se la vedrà con Felix Auger-Aliassime. Un risultato davvero sorprendente, sia per i pronostici della vigilia (che vedevano ampiamente favorito il russo), sia per i precedenti (4-1 in favore di, che aveva subito l’unica sconfitta quando non aveva nemmeno 18 anni). A prevalere è stato invece l’ex campione degli Us, il quale ha scagliato ben 24 aces ed ha conquistato l’85% dei punti quando ha messo in ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australia Open Fognini - Bolelli agli ottavi in doppio Continua l'avventura in doppio del tennista di Arma di Taggia Fabio Fognini e Simone Bolelli agli Australian Open, in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Fognini e Bolelli, hanno ritrovato meccanismi e brillantezza che ci riportano alla strepitosa conquista dello Slam (...

Courier: 'Novak Djokovic non sarebbe mai dovuto partire per l'Australia' Il fuoriclasse serbo è dovuto tornare a casa e non ha potuto difendere il suo titolo agli Australian Open. Il 34enne di Belgrado si è aggiudicato per ben nove volte l'Happy Slam, oltre ad essersi ...

Australian Open, i risultati di oggi: Medvedev e Tsitsipas agli ottavi Sky Sport TENNIS: AUSTRALIAN OPEN. CILIC ELIMINA RUBLEV MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Marin Cilic agli ottavi di finale degli Australian Open. Il croato, 27esima testa di serie, ha eliminato il numero 5 del tabellone, il russo Andrey Rublev, imponend ...

TENNIS: AUSTRALIAN OPEN. SWIATEK E CIRSTEA AVVERSARIE AGLI OTTAVI MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Iga Swiatek e Sorana-Mihaela Cirstea completano il quadro degli ottavi di finale del tabellone femminile degli Australian Open. La polacca, testa di serie numero 7, ...

