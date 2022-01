Verona-Bologna | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021 2022

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ile isue Sky di, match valido per la ventitreesima giornata di. Al Bentegodi scontro della tranquillità tra gli scaligeri e i felsinei. I tre punti sono importanti per entrambe, perché la parte sinistra della classifica fa gola e testimonierebbe il buon lavoro svolto. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di venerdì 21 gennaio, chi la spunterà?sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi. SportFace.

Advertising

DiMarzio : .@HellasVeronaFC le parole di #Tudor alla vigilia di #VeronaBologna - TuttoHellasVer1 : Verona-Bologna: dove seguire in diretta l'incontro - TuttoHellasVer1 : Verona-Bologna: precedenti, numeri, curiosità - infoitsport : Verona-Bologna, Tudor: “Buon momento psicologico e fisico: e sul mercato faremo qualcosa” - ItalianSerieA : ??Hellas Verona vs Bologna, Match Officials ??? Friday 21 January 2022 ??? Marc'Antonio Bentegodi Stadium ??20:45 ??R… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Bologna

PROGRAMMA SERIE A 21 - 23 GENNAIO Venerdì 21 gennaio 20.45- DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 251 Sabato 22 gennaio 15.00 Genoa - Udinese - DAZN 18.00 Inter - Venezia - DAZN 20.45 ...... ildi M ihajlovic , reduce da due sconfitte consecutive, cerca la prima affermazione del nuovo anno in casa di unche sogna un posto in Europa. Gli uomini di Tudor hanno vinto le ...Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Verona-Bologna, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Bentegodi scontro della tranquillità tra gli scaligeri e i felsinei.Tra Bologna e Young Boys ballano 500mila euro, ma il giocatore ha già scelto. I difensori Gatti e Angeli piste concrete per giugno ...