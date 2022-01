Valerio Scanu | l’addio alla musica dell’ex cantante di Amici | la sua vita è cambiata drasticamente

(Di venerdì 21 gennaio 2022): lo ricorderete dopo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, “”. Ma oggi che fine ha fatto? Il notodal riccio e lungo capello castano è momentaneamente scomparso dalle scene. Stiamo parlando di, il giovaneche aveva mosso i suoi primi passi nel piccolo schermo quando era solo un adolescente, e che oggi torna a far parlare di se.In molti si sono domandati, dopo la sua vittoriosa partecipazione al noto programma di Maria De Filippi, che fine abbia fatto. Recentemente lo avevamo visto a “IlMascherato” e proprio in quell’occasione aveva raccontato di essersi scritto all’Università. Dopo la vittoria sul palco ...

Antonella Latilla per www.gossipetv.comha momentaneamente abbandonato il mondo della musica. A breve il cantante - visto due anni fa a Il Cantante Mascherato - prenderà la laurea in Giurisprudenza. ...La voce disi è fatta conoscere tra le aule della scuola di Amici . Un 'esperienza vissuta nel 2008 quando, al fianco di un'esordiente Alessandra Amoroso - vincitrice del talent show -, si ...Valerio Scanu: lo ricorderete dopo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, "Amici". Ma oggi che fine ha fatto?Dopo la sua partecipazione ad Amici ha decisamente cambiato vita e in modo del tutto radicale come lui stesso ha ammesso.