Usa | Superindice economia a dicembre +0 | 8% | in linea con stime

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Usa Superindice

Il Sole 24 ORE

Ildell'economia statunitense (LEI), redatto dal gruppo di ricerca privato Conference Board, è cresciuto a dicembre dello 0,8% a 120,8 punti; mentre in novembre l'incremento era stato dell'1,...Aumenta secondo le attese ilrelativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 120,8 punti a dicembre, ...New York, 21 gen. (askanews) - Il superindice dell'economia statunitense (LEI), redatto dal gruppo di ricerca privato Conference Board, è cresciuto ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 gen - Il superindice dell'economia statunitense (LEI), redatto dal gruppo di ricerca privato ...