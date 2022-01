Ultime Notizie Roma del 21-01-2022 ore 15:10 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale 21 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno io le premier Mario Draghi ha firmato il dpcm per le attività commerciali con la lista dei negozi esenti dal Green pass il decreto acquista efficacia a far data dal primo febbraio 2022 come ti specifica nel testo si tratta che riesce sempre il provvedimento di quelle attività legate alle esigenze essenziali e primari della persona quindi esigenze alimentari di prima necessità esigenze di salute come l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e le tue sanitarie e veterinarie esigenze di sicurezza esigenze di giustizia per quel che riguarda l’elenco delle attività viene indicato il commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande ipermercati supermercati discount Minimarket e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022)dailynews radiogiornale 21 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno io le premier Mario Draghi ha firmato il dpcm per le attività commerciali con la lista dei negozi esenti dal Green pass il decreto acquista efficacia a far data dal primo febbraiocome ti specifica nel testo si tratta che riesce sempre il provvedimento di quelle attività legate alle esigenze essenziali e primari della persona quindi esigenze alimentari di prima necessità esigenze di salute come l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e le tue sanitarie e veterinarie esigenze di sicurezza esigenze di giustizia per quel che riguarda l’elenco delle attività viene indicato il commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande ipermercati supermercati discount Minimarket e ...

fanpage : Ultim'ora L’Austria approva l'obbligo vaccinazione: entrerà in vigore il 4 febbraio, è il primo Paese europeo a fa… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - PianetaMilan : #MilanJuve, #BrahimDiaz e #Ibrahimovic favoriti per una maglia da titolare #ACMilan #Milan #SempreMilan - VesuvioLive : De Luca: “Noi finanziamo il San Carlo il triplo della Lombardia per La Scala” -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Lutto in Carnia e nella Croce rossa, addio a Conte: aveva solo 52 anni (Visited 1 times, 1 visits today) Autore: Redazione Ultime notizie: "Fedriga muori". Nuove minacce contro il governatore a Reana Impatta sul cumulo di neve e si frattura un arto, paura per uno ...

Reddito di Emergenza, proroga 2022 ormai vicina? Le ipotesi! Dunque, le ultime rate del Reddito di Emergenza non erano state previste dalla Legge di Bilancio ... In ogni caso, si tratta per adesso solo di ipotesi : nel caso in cui si avranno notizie in merito, ...

Covid, news. Firmato Dpcm sui servizi essenziali accessibili senza Green pass. LIVE Sky Tg24 Codice Sconto Alltricks Il risparmio è arrivato: grazie al codice sconto Alltricks che ti proponiamo su questa pagina, potrai ricevere uno sconto sul tuo ordine. Non è disponibile nessun coupon da applicare? Non preoccuparti ...

Serie A, Milan-Juve: quote divise a metà riflettori accesi su Orsato (Roma, 21 gennaio 2022) - Vale 2,67 la vittoria rossonera a San Siro, i bianconeri inseguono a 2,71. L'intervento del Var pagherebbe 3,10, ...

