“Tutto in mano agli avvocati” Raoul Bova | dopo il caos Rocio è costretta a parlare

Raul Bova e Rocio Munoz Morales, tempo di confidenze intime e rivelazioni. Una lunga intervista rilasciata per Il Corriere della Sera ha dato modo a Rocio di tornare sulla vicenda giudiziaria che ha tirato in ballo l'attore e suo compagno di vita. I fatti risalgono al 27 aprile del 2019, quando l'attore è stato accusato di violenza privata, minacce e lesioni ai danni di un automobilista. L'automobilista avrebbe rischiato di investire Rocìo Muñoz Morales. Dalle parole del legale di Raoul Bova rilasciate per Fanpage.it: "La reazione che ha avuto Raoul Bova, quella di chiedere spiegazione del gesto, è stata una comune risposta ad un atto sgradevole e ingiustificato nei confronti di una donna".

Rocio e Bova: Soffrivo se mi davano della raccomandata. La lite in auto? Ha difeso la sua donna Ho provato a cavarmela facendo di tutto, davo lezioni di matematica e di danza in posti ... " La questione è in mano agli avvocati, posso solo dire che Raoul ha provato a difendere la sua donna.

