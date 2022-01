“Tu sei completamente fuori di testa”: Cruciani sbotta in studio, veleno in diretta TV [VIDEO] (Di venerdì 21 gennaio 2022) Giuseppe Cruciani sbotta nello studio di “Dritto e Rovescio”: stavolta al centro del mirino c’è un famoso collega. Giuseppe Cruciani (fonte youtube)Il controverso Giuseppe Cruciani è noto per il suo stile dissacrante, irriverente e istrionico, ed è spesso ospitato nei più quotati talk-show Mediaset e La7. Ieri sera, nello studio di Paolo Del Debbio, il giornalista si è lasciato andare ad un’infuocata filippica contro il collega Roberto Poletti, monopolizzando il contraddittorio per alcuni minuti. I due professionisti dell’informazione si trovano agli antipodi per ideologie politiche e sociali, e durante il blocco concernente l’ipotetico taglio del Reddito di Cittadinanza ai cittadini non vaccinati, gli animi si sono surriscaldati in fretta. Poletti infatti sostiene che, in quanto ... Leggi su specialmag (Di venerdì 21 gennaio 2022) Giuseppenellodi “Dritto e Rovescio”: stavolta al centro del mirino c’è un famoso collega. Giuseppe(fonte youtube)Il controverso Giuseppeè noto per il suo stile dissacrante, irriverente e istrionico, ed è spesso ospitato nei più quotati talk-show Mediaset e La7. Ieri sera, nellodi Paolo Del Debbio, il giornalista si è lasciato andare ad un’infuocata filippica contro il collega Roberto Poletti, monopolizzando il contraddittorio per alcuni minuti. I due professionisti dell’informazione si trovano agli antipodi per ideologie politiche e sociali, e durante il blocco concernente l’ipotetico taglio del Reddito di Cittadinanza ai cittadini non vaccinati, gli animi si sono surriscaldati in fretta. Poletti infatti sostiene che, in quanto ...

