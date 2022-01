Tra Mattarella bis e Draghi. Pure i 5 Stelle in ordine sparso. Tutti i pentastellati condividono la paura delle urne. E intanto il leader Conte vede Salvini (Di venerdì 21 gennaio 2022) La preoccupazione rimane sempre la stessa: come tenere in piedi, qualora l’attuale premier traslocasse da Palazzo Chigi al Colle, la legislatura per assicurare la continuità di Governo. È quello di cui si è parlato nella cabina di regia M5S di mercoledì (leggi l’articolo). È la preoccupazione, infine, emersa nella riunione ad alta tensione dei deputati M5S di ieri sera. I parlamentari pentastellati sono spaventati (e non sono i soli) dall’idea che il Paese precipiti verso elezioni anticipate. Anche se questo non vuol dire porre veti su Mario Draghi. Non per Tutti almeno. E così se il capogruppo alla Camera M5S, Davide Crippa, come i senatori, rilancia la carta del Mattarella bis un gruppo di deputati del Movimento tifa apertamente per Draghi. Tra Pnrr, pandemia e caro-energia non è aria di cambiare la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022) La preoccupazione rimane sempre la stessa: come tenere in piedi, qualora l’attuale premier traslocasse da Palazzo Chigi al Colle, la legislatura per assicurare la continuità di Governo. È quello di cui si è parlato nella cabina di regia M5S di mercoledì (leggi l’articolo). È la preoccupazione, infine, emersa nella riunione ad alta tensione dei deputati M5S di ieri sera. I parlamentarisono spaventati (e non sono i soli) dall’idea che il Paese precipiti verso elezioni anticipate. Anche se questo non vuol dire porre veti su Mario. Non peralmeno. E così se il capogruppo alla Camera M5S, Davide Crippa, come i senatori, rilancia la carta delbis un gruppo di deputati del Movimento tifa apertamente per. Tra Pnrr, pandemia e caro-energia non è aria di cambiare la ...

