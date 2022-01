Telegram, Green Pass in vendita a 100 euro: la scoperta choc (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un Green Pass acquistabile per soli 100 euro? Online questa scoperta shock Per chi non vuole vaccinarsi l’idea di poter acquistare un Green Pass che permetta di entrare in tutti quei negozi ed esercizi che a breve saranno off-limits sembra non tramontare mai. Premesso che si è di fronte ad un caso eclatante di reato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unacquistabile per soli 100? Online questashock Per chi non vuole vaccinarsi l’idea di poter acquistare unche permetta di entrare in tutti quei negozi ed esercizi che a breve saranno off-limits sembra non tramontare mai. Premesso che si è di fronte ad un caso eclatante di reato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Dittateuro : @simospank @FmMosca @GiulioMarini2 Se non hai problemi di licenziamento in caso di denuncia penale ci sono i green… - green_milano : RT @greenMe_it: Fiori e preghiere: l’India rende omaggio alla tigre della riserva che ha dato alla luce 29 cuccioli - ilgoriziano : L'assessore no green pass di #Monfalcone accusa: «Io discriminato». #ilgoriziano #greenpass ?? ISCRIVITI anche al n… - essereminimal : Ma non è dittatura, è solo una 'democrazia' diversa. -