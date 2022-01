Tamponi gratuiti, “Walk-in” all’ospedale di Formia: per studenti di materne e primarie (Di venerdì 21 gennaio 2022) Formia – Operativi da oggi, venerdì 21 gennaio, presso l’ingresso della guardiania dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia, il Walk-In (con accesso a piedi) dove gli studenti potranno effettuare i Tamponi T0 e T5 gratuitamente. Il servizio, che è destinato agli alunni delle scuole materne e primarie, avverrà attraverso una semplice prenotazione effettuata direttamente dal dirigente scolastico che interagirà con il dipartimento di prevenzione dell’Asl di Latina. L’orario concordato è compreso nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16.30. Intanto l’amministrazione si sta adoperando per concludere le procedure per l’attivazione dei Tamponi anche per le scuole medie tramite la farmacia comunale. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 21 gennaio 2022)– Operativi da oggi, venerdì 21 gennaio, presso l’ingresso della guardiania dell’ospedale “Dono Svizzero” di, il-In (con accesso a piedi) dove glipotranno effettuare iT0 e T5 gratuitamente. Il servizio, che è destinato agli alunni delle scuole, avverrà attraverso una semplice prenotazione effettuata direttamente dal dirigente scolastico che interagirà con il dipartimento di prevenzione dell’Asl di Latina. L’orario concordato è compreso nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16.30. Intanto l’amministrazione si sta adoperando per concludere le procedure per l’attivazione deianche per le scuole medie tramite la farmacia comunale. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie ...

