Sanremo 2022, via al countdown. E Amadeus accoglie le co-conduttrici VIDEO (Di venerdì 21 gennaio 2022) countdown partito. Amadeus accoglie Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli : le cinque bellissime co-conduttrici che presenteranno con lui le 5 serate del... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 gennaio 2022)partito.Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli : le cinque bellissime co-che presenteranno con lui le 5 serate del...

Advertising

IlContiAndrea : Apprezzo sempre la sua sincerità. #Sangiovanni: “Ho paura di morire, temo anche che non si riesca a trovare una vi… - fanpage : #cristinasanremo40: un tam tam impressionante arriva da Twitter. Per gli utenti a #Sanremo2022 manca un solo nome:… - IlContiAndrea : #Sanremo2022, la serata cover: Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even… - robertopontillo : Cover molto interessanti e variegate per la serata del quattro febbraio del festival di Sanremo 2022 qual è quella… - RadioSubasio : Sanremo 2022, Amadeus svela cover e duetti -