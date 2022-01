Ritorno in classe, a Venezia è allarme: focolai nelle scuole decuplicati nel giro di una settimana (Di venerdì 21 gennaio 2022) I contagi corrono nelle scuole di Venezia, con dati in crescita costante giorno su giorno. A dieci giorni dalla ripresa delle attività in aula, sorprende in particolar modo l'esplosione dei focolai rispetto ai singoli casi di positività. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) I contagi corronodi, con dati in crescita costante giorno su giorno. A dieci giorni dalla ripresa delle attività in aula, sorprende in particolar modo l'esplosione deirispetto ai singoli casi di positività. L'articolo .

Ritorno in classe, Costa: "Sì alla revisione delle regole per la Dad"

Caos scuole: un migliaio di classi alle prese con il Covid, maxi-piano tamponi VENEZIA - Problema: il fronte scuola, con il ritorno in classe dopo le feste di Natale, è esploso. I n tutto il territorio dell'Ulss 3, tra sorveglianze e quarantene, ci sono quasi ...

