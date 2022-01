Rey Mysterio: “Sono orgoglioso di essere sulla copertina di WWE2K22, vale tanto” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Rey Mysterio è stato recentemente svelato come la star di copertina dell’attesissimo videogioco WWE2K22. La federazione non ha più rilasciato un gioco principale dai tempi di WWE2K20. Diverse versioni recenti della serie Sono state piene di bug e prive di qualità. 2K spera di rimediare a questi errori con l’ultima edizione. La società di videogiochi, ha tenuto un evento stampa per pubblicizzare l’imminente pubblicazione. La compagnia ha annunciato che il gameplay uscirà l’11 marzo 2022. C’è stato anche un nuovo trailer che ha mostrato alcuni filmati di anteprima. I giocatori di wrestling non Sono ancora del tutto convinti. Mr. 619, ha detto di essere orgoglioso di prendere parte al gioco. L’ex campione del mondo è orgoglioso di rappresentare la ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 21 gennaio 2022) Reyè stato recentemente svelato come la star didell’attesissimo videogioco. La federazione non ha più rilasciato un gioco principale dai tempi di WWE2K20. Diverse versioni recenti della seriestate piene di bug e prive di qualità. 2K spera di rimediare a questi errori con l’ultima edizione. La società di videogiochi, ha tenuto un evento stampa per pubblicizzare l’imminente pubblicazione. La compagnia ha annunciato che il gameplay uscirà l’11 marzo 2022. C’è stato anche un nuovo trailer che ha mostrato alcuni filmati di anteprima. I giocatori di wrestling nonancora del tutto convinti. Mr. 619, ha detto didi prendere parte al gioco. L’ex campione del mondo èdi rappresentare la ...

