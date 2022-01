**Quirinale: Draghi imperscrutabile su Colle, in Cdm 'nuove misure settimana prossima'** (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Nessun accenno sulla partita del Colle, che lo vede indiscusso protagonista in campo. Mario Draghi, raccontano alcuni ministri all'Adnkronos, non avrebbe fatto alcun accenno al Quirinale nella riunione di questa mattina. Un confronto, quello sì e già in cabina di regia con i capidelegazione a inizio mattinata, sul decreto per consentire ai grandi elettori positivi di votare la settimana prossima, come chiesto dal Parlamento. Per il resto, silenzio del presidente del Consiglio. Che, di fronte ad alcuni ministri che rimarcavano la necessità di intervenire con nuovi provvedimenti chi per un'urgenza chi per un'altra, ha rassicurato: "vareremo nuove misure la settimana prossima", mostrandosi molto tranquillo sul lavoro da portare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Nessun accenno sulla partita del, che lo vede indiscusso protagonista in campo. Mario, raccontano alcuni ministri all'Adnkronos, non avrebbe fatto alcun accenno al Quirinale nella riunione di questa mattina. Un confronto, quello sì e già in cabina di regia con i capidelegazione a inizio mattinata, sul decreto per consentire ai grandi elettori positivi di votare la, come chiesto dal Parlamento. Per il resto, silenzio del presidente del Consiglio. Che, di fronte ad alcuni ministri che rimarcavano la necessità di intervenire con nuovi provvedimenti chi per un'urgenza chi per un'altra, ha rassicurato: "vareremola", mostrandosi molto tranquillo sul lavoro da portare ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari è contrario non solo all'elezione di #Berlusconi al #Quirinale ma anche all'e… - ale_dibattista : Il Messia Draghi, il Salvatore, l'apostolo, SuperMario, lavora notte e giorno per 'fuggire' al Quirinale. Ed il Mov… - lorepregliasco : La situazione mi pare questa: se si trova un accordo per il governo (ed è un grosso se), la strada per Draghi al Qu… - Fulfifar : RT @umanesimo: Due nomi femminili per il Quirinale (al posto di Mario Draghi) che nessuno farà Elena Cattaneo (scienziata, senatrice a vit… - AzzieThreadbare : RT @tartaro7: I giornali snocciolano liste di possibili candidati al Quirinale e le scommesse impazzano. Quindi ho disegnato la mia lista.… -