Quirinale, da Siffredi a Paulo Roberto Falcao: i voti beffa nello spoglio delle schede (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal conte Mascetti al professor Sassaroli, protagonisti delle zingarate in 'Amici Miei', passando per Fiorello, Lino Banfi, l'ex ct della Nazionale di calcio Trapattoni e Paulo Roberto Falcao , fino ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dal conte Mascetti al professor Sassaroli, protagonistizingarate in 'Amici Miei', passando per Fiorello, Lino Banfi, l'ex ct della Nazionale di calcio Trapattoni e, fino ...

Advertising

zazoomblog : Quirinale da Siffredi a Paulo Roberto Falcao: i voti beffa nello spoglio delle schede - #Quirinale #Siffredi… - pietrodambrosio : Volevo ricordare, che Rocco Antonio Tano è Quirinale. #siffredi #PresidenteDellaRepubblica - Ginko_21 : RT @SpiritoSfranto: Tu dici: cos'hanno in comune Valeria Marini, Sophia Loren, Rocco Siffredi, Veronica Lario e Magalli? Sono stati tutti v… - SpiritoSfranto : Tu dici: cos'hanno in comune Valeria Marini, Sophia Loren, Rocco Siffredi, Veronica Lario e Magalli? Sono stati tut… - seniorvenetian : RT @AlessioParodi6: State buoni, che se per il Quirinale ci mettiamo a parlare di italiani che hanno dato lustro al Paese, con più di 50 an… -