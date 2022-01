Quirinale: Bonino, 'Draghi al Colle? Partiti si interroghino sul dopo' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Non ci possiamo permettere una crisi di governo" a seguito dell'elezione del Presidente della Repubblica, e dunque i Partiti “devono interrogarsi su cosa succede il giorno dopo”. Lo ha detto la Senatrice di +Europa, Emma Bonino, intervenendo alla trasmissione di La7 ‘Tagadà', condotta da Tiziana Panella. Bonino ha aggiunto che le schermaglie sulla scelta del Presidente della Repubblica “tra chi non vuole Draghi per andarci lui stesso, o chi lo vuole per aprire una crisi, mostra chiaramente che si tratta di tattica dei Partiti”. "Con +Europa e Azione – ha aggiunto Bonino - abbiamo chiesto ai Partiti di maggioranza di poter ragionare insieme proprio sul dopo, ma non ci ha risposto quasi nessuno. Io ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Non ci possiamo permettere una crisi di governo" a seguito dell'elezione del Presidente della Repubblica, e dunque i“devono interrogarsi su cosa succede il giorno”. Lo ha detto la Senatrice di +Europa, Emma, intervenendo alla trasmissione di La7 ‘Tagadà', condotta da Tiziana Panella.ha aggiunto che le schermaglie sulla scelta del Presidente della Repubblica “tra chi non vuoleper andarci lui stesso, o chi lo vuole per aprire una crisi, mostra chiaramente che si tratta di tattica dei”. "Con +Europa e Azione – ha aggiunto- abbiamo chiesto aidi maggioranza di poter ragionare insieme proprio sul, ma non ci ha risposto quasi nessuno. Io ...

