Quando in Parlamento votarono Rocco Siffredi presidente

Roma, 21 gen – "Rocco Siffredi presidente" è un'affermazione che, scherzosamente, chissà in quanti avranno fatto. Con la corsa al Quirinale nel vivo e ormai pronta a partire ufficialmente lunedì, c'è chi, come Tgcom24, ricorda un passato fatto non solo di bagarre e discussioni tra le forze politiche, ma anche di tanta ironia culminata – talvolta – addirittura in un voto espresso in assemblea. 

Rocco Siffredi presidente, ma non solo

Da Rocco Siffredi presidente a Giancarlo Magalli (sempre presidente, ovviamente) il passo è breve. Anzi, brevissimo. Strano che in effetti non si ricordi l'incredibile clamore che, sui social e addirittura sotto palazzo Montecitorio, ebbe un'iniziativa che partì da Facebook in occasione delle ...

