“Prelievo non disponibile”. Bancomat, perché capita spesso (Di venerdì 21 gennaio 2022) Può capitare che il Bancomat dica che il Prelievo non sia disponibile. In alcuni periodi dell’anno accade più spesso, perché? Il Prelievo Bancomat è utilizzato dalla maggior parte degli italiani per ricevere denaro contante. Sono una minoranza i correntisti che preferiscono fare la fila alle filiali bancarie o agli sportelli postali per ricevere le somme L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 21 gennaio 2022) Puòre che ildica che ilnon sia. In alcuni periodi dell’anno accade più? Ilè utilizzato dalla maggior parte degli italiani per ricevere denaro contante. Sono una minoranza i correntisti che preferiscono fare la fila alle filiali bancarie o agli sportelli postali per ricevere le somme L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

karlotta8 : @NicolaPorro @MastroCecco1 Si è vero è capitato a mia zia. Non le hanno fatto ritirare la pensione ma in cambio le… - louisvhome : @lwtsvnfIower e devo chiamare il dottore e devo fare anche un prelievo di sangue ma non so ancora quando e già mi sto cagando in mano???? - Giamblico : @BarfenBeba Il vecchino non potrà ritirare la sua pensioncina e mettiamo che qualcuno né potrà delegare o che non s… - p0w3r0n3 : @MauS0303 @FmMosca Parliamone. Al prelievo forzoso non si arriva in '5 minuti'. OK nell'essere impreparati alla cos… - AleSute70 : @dottorbarbieri Temo incrocio tra anagrafe vaccinale e c/c a quel punto è un attimo disabilitare prelievo agli spor… -